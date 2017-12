Sabemos la receta para que tu cabello crezca más rápido

Tu pelo necesita un poco de picante... Y no, no es una frase hecha. Existen muchas recetas caseras para cuidar nuestro cabello. Tanto es así, que no es raro el baño que tiene en su repisa un frasco de vinagre, cerveza o clara de huevo. Sin embargo, en esta ocasión, la bloguera Farah Dhukai ha ido más allá al revelar cuál es su secreto de belleza para cuidar su pelo. Según explicó a sus seguidores, a través de YouTube, la mejor receta para ayudar a tu melena a crecer más rápido sería una mascarilla a base de aceite de coco y cayena en polvo.

La receta sería la siguiente: juntar en un frasco aceite de coco líquido con dos cucharadas soperas de cayena en polvo y dejarlo reposar durante una semana para que ambos ingredientes se mezclen bien. Una vez transcurrido este tiempo, la bloguera cuela el ungüento e introduce el líquido en un bote. Antes de usarlo, Dhukai recomienda hacer una prueba para comprobar que no eres alérgica a la preparación. Si tu piel no reacciona, adelante con el experimento.

El triunfo del coco

No sabemos si la idea de Farah Dhukai cumple realmente lo que promete, sin embargo, lo que sí estaría demostrado es la efectividad del aceite de coco (solo) en nuestro pelo. Y si no, que se lo pregunten a Blake Lively, Angelina Jolie o Jessica Alba, fieles seguidoras de este ingrediente. Rico en vitamina E, vitamina K y hierro, este aceite permite al cabello tener un aspecto más sedoso, al tiempo que ayuda a las melenas más secas y castigadas a mejorar su aspecto. Eso sí, siempre y cuando se use solo en medias puntas, nunca directamente en la raíz.