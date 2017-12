¿Cuál es la forma de cejas que te hace parecer más joven?

Encontrar la base de maquillaje que mejor se adapta a tu tono y tipo de piel, el rojo de labios que más te favorece o la forma de cejas más adecuada según tus rasgos son algunas de las dudas más frecuentes. Sin embargo, mientras las dos primeros pueden solucionarse fácilmente, en cuestión de cejas cada experto tiene sus recomendaciones. Eso sí, en casa de las Kardashian- Jenner hay un consejo que ha pasado de generación en generación y precisamente tiene que ver con el grosor de las cejas.

Es el caso de Erin Bryant, la especialista de cejas de Kylie Jenner - que también trabaja para otras celebrities como Khloé Kardashian y Vanessa Hudgens - defiende la teoría de que para tener unas cejas perfectas no se requiere técnicas sofisticadas.

Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 11:19 PDT

En una entrevista para Stylist, Erin admitió no utilizar plantillas para cejas porque la mayoría de las personas no tenemos la cara simétrica y porque, en su opinión, la forma del rostro no debería condicionar la de las cejas. “No baso las formas de las cejas en la forma de la cara, lo hago en función de las características faciales personales. No solo miro fijamente a Kylie, Khloé o Vanessa, sino que utilizo sus características naturales y marco varias áreas en su cara”.

Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 1:44 PDT

Su consejo es examinar de cerca el grosor de las cejas de cada persona ya que, según ella, las cejas pobres o más delgadas tienden a envejecer la cara. Lo primero es darles una forma adecuada y no excedernos al depilar. “Cuando hice por primera vez las cejas de Kylie no estaban mal, pero estaban un poco delgadas y estaba deseando trabajar con ellas”. Erin Bryant recomienda a todas las mujeres, de cualquier edad, que mantengan unas cejas suaves y pobladas porque proporcionan un aspecto más joven. Unas cejas bonitas, arregladas y bien depiladas son capaces de cambiar la expresividad de cualquier rostro y conseguir que luzca más atractivo siempre.